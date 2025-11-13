На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил об ударах ВСУ по десяти селам Белгородской области за сутки

Гладков: в Белгородской области дроны ВСУ ранили мужчину и повредили дома
Telegram-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по десяти населенным пунктам региона.

По словам главы региона, в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон FPV атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. В Октябрьской больнице у него диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. После оказания медицинской помощи пострадавшего доставят в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, повредив транспортное средство. В селе Зиборовка взрыв дрона выбил окно в частном доме и повредил крышу и забор.

В Валуйском округе село Посохово подверглось атаке дрона — повреждены забор и автомобиль. В хуторе Леоновка беспилотник ударил по жилому дому, выбив окна и повредив крышу, входную группу и остекление хозяйственной постройки. В селе Долгое дроны атаковали дважды, посекли ангар.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь при взрыве беспилотника выбило окно в доме. В Грайворонском округе FPV-дрон повредил крышу социального объекта в городе Грайворон, а в селе Доброе от удара пострадал грузовик. В селе Зозули Борисовского округа детонация беспилотника повредила крышу частного дома, заключил Гладков.

Ранее в Госдуме предупредили Украину о «масштабном ответе» за удар по Белгороду.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
