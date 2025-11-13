В Италии начали расследовать «охоту на людей» в Сараево

Прокуратура Милана начала расследование сообщений о том, что граждане Италии во время войны в начале 1990-х годов ездили в Боснию и Герцеговину на «снайперские сафари». Об этом пишет Би-би-си.

Предполагается, что итальянцы и другие лица платили крупные суммы за стрельбу по мирным жителям в городе Сараево, который был осажден во время войны боснийскими сербами на четыре года.

Жалобу в прокуратуру подал журналист и писатель Эцио Гаваццени, который провел собственное расследование. В нем говорится, что во время конфликта в Сараево «очень богатые люди» вели «охоту на людей». По некоторым данным, за стрельбу в мужчин, женщин и детей взимались разные суммы.

Аналогичные обвинения в адрес «охотников за людьми» из-за рубежа звучали уже неоднократно на протяжении многих лет, отмечает Би-би-си. Однако собранные Гаваццени доказательства, в том числе показания офицера боснийской военной разведки, сейчас изучаются итальянским прокурором по борьбе с терроризмом Алессандро Гоббисом.

В интервью итальянской газете La Repubblica журналист утверждает, что в «сафари» принимали участие не менее ста человек, причем итальянцы платили за это «большие деньги» — до 100 тыс. евро.

В данный момент итальянская прокуратура и полиция составили список свидетелей, пытаясь установить, кто может быть причастен к преступлениям в Сараево.

Ранее бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича заподозрили в подготовке побега из тюрьмы.