В ГД вспомнили Суворова, комментируя слова контр-адмирала США о кораблях НАТО

Депутат ГД Ивлев напомнил контр-адмиралу НАТО Граббе высказывание Суворова
US Navy/Global Look Press

Контр-адмиралу США Брету Граббе, говорившему о перевесе в количестве кораблей у НАТО в Балтийском море, следует помнить, что войны выигрываются умением солдат, а не их числом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Похоже <...> Граббе плохо учился в военно-морской академии <...>, не усвоил закон войны великого русского полководца Александра Суворова «Воюй не числом, а умением» и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что Россия, в отличие от Североатлантического альянса, ни с кем воевать не собирается, и это касается, в том числе, Балтийского моря.

Как писало издание Breaking Defense, Граббе, выступая на пресс-конференции в Стокгольме, заявил, что Балтика «заполнена подводными лодками НАТО». По его словам, это можно назвать «фактором сдерживания» России.

Ранее в Европе заявили о планах устроить провокацию против России на Балтике.

