В США заявили, что Украина получила технологию для «стены дронов»

BI: компания Atreyd передала Украине технологию для стены дронов
Depositphotos

Компания Atreyd передала Украине технологию для «стены дронов», представляющую собой рой FPV-дронов со взрывчаткой. Об этом сообщило американское издание Business Insider (BI).

«Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель», — говорится в материале.

По данным издания, если «стена дронов» будет использована, то это станет первым известным случаем применения подобной системы в конфликте. Журналисты отметили, что на структуру технологии будет воздействовать искусственный интеллект.

Несколькими часами ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что проект «стена дронов», который изначально должен был охватить только восточную часть Европы, теперь распространен на все страны региона. По ее словам, решение связано с проблемами, доставляемыми беспилотниками каждому государству объединения.

Ранее в Европе раскрыли, когда будет готова «стена дронов».

