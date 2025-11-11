Вербовщик с Украины обещал летчику МиГ-31 выпить пива после угона истребителя

Сотрудник государственного управления разведки (ГУР) Украины обещал российскому летчику, которого пытался завербовать для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», после завершения операции выпить пива в Мюнхене. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, передает РИА Новости.

«С полной уверенностью говорю, что все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю», — говорится в переписке вербовщика с летчиком.

Представитель ГУР Украины в ходе беседы заявил, что это не первая подобная операция, которую он проводит. Сотрудник разведки добавил, что готов организовать для родителей российского пилота «комфортную страну» с хорошей медициной.

План украинской разведки по похищению российского истребителя сорвала ФСБ России.

По данным ведомства, с российским летчиком связался журналист издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и задавал вопросы якобы для написания материала. В обмен на угон представители Киева обещали мужчине денежное вознаграждение в размере $3 млн. Злоумышленники рассчитывали, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Ранее ФСБ оценила последствия операции Украины в случае угона истребителя МиГ-31.