ФСБ оценила последствия операции Украины в случае угона истребителя МиГ-31

Сорванная операция Украины с попыткой угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» могла привести к труднопрогнозируемым последствиям. Об этом заявил оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает РИА Новости.

«В складывающейся на сегодняшний момент международной ситуации понятно, что это могло привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям», — заявил он.

План украинской разведки по похищению российского истребителя сорвала ФСБ России.

По данным ведомства, с российским летчиком связался журналист издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и задавал вопросы якобы для написания материала. В обмен на угон представители Киева обещали мужчине денежное вознаграждение в размере $3 млн. Злоумышленники рассчитывали, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

11 ноября представители ФСБ обнародовали аудиозапись инструктажа сотрудником украинской разведки российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя. Штурман, участвовавший в «оперативной игре», рассказал, что угон российского МиГ-31 планировался при пролете над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, как ГУР Украины планировало «убрать» командира российского МиГ-31.