Представители ХАМАС заявили о готовности вывести своих бойцов из ряда районов Газы

Движение ХАМАС готово вывести свои силы из подконтрольных Израилю районов Газы
Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии. Об этом в интервью Al Jazeera рассказал представитель движения Исмаил Радван.

В публикации отмечается, что бойцы ХАМАС планируют покинуть зону «желтой линии» разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.

До этого представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан заявил, что расчеты израильского правительства на то, что бойцы бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), укрывающиеся в туннелях в Рафахе (южная часть сектора Газа), сдадутся, не оправдаются.

9 ноября бойцы ХАМАС, заблокированные в городе Рафах в Газе на подконтрольной Израилю территории, отказались сдаваться израильским военным. В палестинском движении призвали посредников найти выход из ситуации, угрожающей перемирию в регионе. Отмечается, что бойцы ХАМАС могут сложить оружие в обмен на возможность пройти в другие районы сектора Газа.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Газе
