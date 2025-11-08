На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Баку отпраздновали годовщину победы в войне в Карабахе

В Баку состоялся военный парад по случаю годовщины победы в войне в Карабахе
true
true
true
close
Кадр из трансляции

Военный парад, посвященный пятой годовщине победы в войне в Карабахе, состоялся в столице Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходило на главной площади Баку — «Азадлыг» («Свобода»). На центральную трибуну поднялись президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Турецкий и пакистанский политики прибыли в республику специально для участия в военном параде.

В параде приняли участие более 5 тысяч военнослужащих вооруженных сил Азербайджана. Кроме того, было задействовано свыше 150 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, танки, а также 50 различных средств авиации.

На рейде в Каспийском море встроились корабли военно-морских сил и государственной пограничной службы Азербайджана. В параде также участвовала группа военнослужащих армий Турции и Пакистана. Показательные полеты в небе Баку продемонстрировали пять самолетов-истребителей F-16 военно-воздушных сил Турции.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО.

