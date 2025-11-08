Отвечавшего за работу пиар бригады «Хартия» сержанта Нацгвардии Украины Антона Бондаренко ликвидировали в Липцах Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Ликвидирован сержант 13-й бригады оперативного назначения НГУ («Хартия») Бондаренко, занимавшийся работой с волонтерскими организациями, организацией сборов и пиаром бригады», — сказал источник.

Собеседник добавил, что одной из главных задач Бондаренко являлось взаимодействие с журналистами из западных стран с целью формирования негативного образа РФ в Европе.

В силовых структурах также добавили, что 13-я бригада Нацгвардии «стала прибежищем для различного рода известных личностей». Это связывают с тем, что бригада дислоцирована в Липцах, где боевые действия идут с наименьшей интенсивностью в сравнении с другими участками фронта.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что президент Украины может быть устранен британской разведкой MI6 в рамках операции под чужим флагом.

Ранее Зеленский ввел новые санкции против России.