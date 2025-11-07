На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики сообщили о массовых поставках ВСУ некачественных дробовиков

ТАСС: в ВСУ массово поставляются некачественные дробовики
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В российских силовых структурах заявили о низком качестве противодроновых ружей SAFARI-105M, которые в больших объемах поставляются украинским вооруженным силам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«В ВСУ массово поставляются некачественные дробовики SAFARI-105M, которыми военные пытаются сбивать FPV-дроны. Более чем за полгода эксплуатации украинский производитель не желает исправлять выявленные неисправности, которые могут подвести солдата в критический момент», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что у ружья выявлено не менее 16 недостатков, среди которых проблемы с подачей патрона, заклинивание и невыброс гильзы. Нестабильная работа ружья фактически исключает возможность его использования в полуавтоматическом режиме, что критически важно при отражении атак FPV-дронов, требующих высокой скорости и надежности автоматики, подчеркнул источник.

Несмотря на попытки производителя исправить ситуацию путем замены дефектных деталей, оружие продолжает работать нестабильно, что не решает проблему, заключил источник.

Ранее сообщалось, что Запад отдает Киеву старое стрелковое оружие.

