Водителя из кортежа Анджелины Джоли продолжают удерживать в ТЦК

Сопровождавшего Анджелину Джоли мужчину направили на медкомиссию в ТЦК
Telegram-канал «SHOT»

Мужчина из сопровождения кортежа американской актрисы Анджелины Джоли, задержанный на Украине, проходит медицинское обследование в территориальном центре комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание «Общественное».

Как уточняет источник, телефон задержанного отключен и его девушка Юлия Лотицкая, также входившая в сопровождение актрисы, не знает его точного местонахождения. Она направилась в Николаевскую область для выяснения обстоятельств.

На днях голливудская звезда посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что задержанный Дмитрий Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Анджелину Джоли пригласили приехать в новые регионы России.

Новости Украины
