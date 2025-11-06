Генсек НАТО назвал условия для превосходства стран альянса в вооружении

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса сосредоточить силы на росте выпуска вооружений, наращивании креативности и международного сотрудничества с целью превзойти боевые возможности потенциального противника. Соответствующее заявление он сделал на промышленном форуме организации в Бухаресте.

Генсек подчеркнул, что большое количество вооружений дает НАТО преимущество, странам сообщества нужно «больше и быстрее», а это означает увеличение производства и сокращение сроков поставок.

По мнению Рютте, чтобы оставаться в безопасности в будущем, необходимо переиграть потенциальных противников, используя все свои сильные стороны. Чиновник призвал участников форума — крупные корпорации и молодые стартапы — предлагать идеи и использовать НАТО «в качестве экспериментальной площадки».

Также Рютте призвал страны-члены НАТО к сотрудничеству, он назвал это основой организации и отметил, что при кооперации с партнерами можно добиться большего. В числе партнеров генсек назвал Европейский союз, Украину, страны Азиатского-Тихоокеанского региона — Австралию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией.