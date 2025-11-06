На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО назвал условия для превосходства стран альянса в вооружении

Рютте призвал страны НАТО ускорить производство оружия и внедрить инновации
true
true
true
close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса сосредоточить силы на росте выпуска вооружений, наращивании креативности и международного сотрудничества с целью превзойти боевые возможности потенциального противника. Соответствующее заявление он сделал на промышленном форуме организации в Бухаресте.

Генсек подчеркнул, что большое количество вооружений дает НАТО преимущество, странам сообщества нужно «больше и быстрее», а это означает увеличение производства и сокращение сроков поставок.

По мнению Рютте, чтобы оставаться в безопасности в будущем, необходимо переиграть потенциальных противников, используя все свои сильные стороны. Чиновник призвал участников форума — крупные корпорации и молодые стартапы — предлагать идеи и использовать НАТО «в качестве экспериментальной площадки».

Также Рютте призвал страны-члены НАТО к сотрудничеству, он назвал это основой организации и отметил, что при кооперации с партнерами можно добиться большего. В числе партнеров генсек назвал Европейский союз, Украину, страны Азиатского-Тихоокеанского региона — Австралию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами