На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Латвия отправила на Украину новые бронетранспортеры

Министр обороны Шмыгаль: Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер
true
true
true
close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Латвия отправила на Украину 21 бронированный транспортер Patria 6x6. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, передача боевых машин состоялась 6 ноября в Риге на военной базе Адажи.

Бронетранспортеры предназначены для сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а всего в текущем году Киев получил 42 бронемашины, рассказал чиновник.

Кроме того, Рига передала Киеву еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи, добавил Шмыгаль.

Также в конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США (Пентагон) одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

Ранее одесские партизаны сорвали доставку оружия для ВСУ из Румынии по железной дороге.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами