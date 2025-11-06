Латвия отправила на Украину новые бронетранспортеры

Латвия отправила на Украину 21 бронированный транспортер Patria 6x6. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, передача боевых машин состоялась 6 ноября в Риге на военной базе Адажи.

Бронетранспортеры предназначены для сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а всего в текущем году Киев получил 42 бронемашины, рассказал чиновник.

Кроме того, Рига передала Киеву еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи, добавил Шмыгаль.

Также в конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США (Пентагон) одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

Ранее одесские партизаны сорвали доставку оружия для ВСУ из Румынии по железной дороге.