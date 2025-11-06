На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО за четыре часа перехватили три беспилотника над регионами России

Минобороны РФ: в Курской области и Башкирии за утро сбили три дрона ВСУ
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 8:00 до 12:00 мск.

«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последние сутки средства ПВО ликвидировали 261 украинский беспилотник самолетного типа. Кроме того, уничтожены две управляемые авиационные бомбы.

Согласно данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и другой техники украинской армии.

Ранее в Волгограде произошло более 30 взрывов.

