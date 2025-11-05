В Минобороны рассказали, как оператор дрона пощадил мирных людей

Оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» Минобороны России во время полета на Рубцовском направлении отвел беспилотник после того, как заметил гражданских лиц, вышедших из автомобиля с поднятыми руками. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, где также опубликовали видео инцидента.

В Минобороны уточнили, что оператор выполнял разведывательно-боевое задание в тыловом районе противника. Автомобиль был замечен в зоне, где транспортные средства нередко используются украинскими военными. После идентификации цели и установления, что в машине находились гражданские, оператор отвел дрон и позволил людям беспрепятственно продолжить движение.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные, включая операторов Центра «Рубикон», не рассматривают гражданское население Украины как цель. В министерстве также отметили, что такой подход отличается от зафиксированных случаев, когда украинские военные применяли беспилотники против собственных граждан или военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен.

Ранее появились кадры удара дрона ВСУ по стоявшей на коленях и крестившейся женщине.