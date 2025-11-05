На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, как оператор дрона пощадил мирных людей

Оператор дрона «Рубикон» отвел аппарат, увидев мирных с поднятыми руками
true
true
true

Оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» Минобороны России во время полета на Рубцовском направлении отвел беспилотник после того, как заметил гражданских лиц, вышедших из автомобиля с поднятыми руками. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, где также опубликовали видео инцидента.

В Минобороны уточнили, что оператор выполнял разведывательно-боевое задание в тыловом районе противника. Автомобиль был замечен в зоне, где транспортные средства нередко используются украинскими военными. После идентификации цели и установления, что в машине находились гражданские, оператор отвел дрон и позволил людям беспрепятственно продолжить движение.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные, включая операторов Центра «Рубикон», не рассматривают гражданское население Украины как цель. В министерстве также отметили, что такой подход отличается от зафиксированных случаев, когда украинские военные применяли беспилотники против собственных граждан или военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен.

Ранее появились кадры удара дрона ВСУ по стоявшей на коленях и крестившейся женщине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами