Гладков рассказал об уничтожении 36 беспилотников ВСУ в Белгородской области

Гладков: подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» уничтожили 36 беспилотников ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

На территории Белгородской области подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» за сутки — с 7 часов утра 3 ноября по 7 часов утра 4 ноября — сбили 36 вражеских БПЛА разных типов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за этот период подразделению «БАРС-Белгород» удалось подавить два FPV-дрона в Краснояружском районе, а на счету «Орлана» 34 беспилотника в восьми районах и округах Белгородской области.

«Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами!», — написал Гладков.

До этого он рассказал об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области беспилотниками. Он отметил, что за прошедшие сутки регион был атакован 112 беспилотниками в 12 районах. Под ударами оказались 40 населенных пунктов. В результате обстрелов со стороны Украины были повреждены многоквартирный жилой дом, 20 частных домовладений, три предприятия, ангар, соцобъект, сельхозпредприятие и 17 транспортных средств. За медицинской помощью обратились пять мирных жителей, в том числе подросток.

Ранее Гладков заявил, что больше недели ВСУ атакуют плотину Белгородского водохранилища.

