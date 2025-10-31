В Херсонской области украинские военные занимаются грабежом гуманитарных поставок на своих блокпостах на правом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в комментарии ТАСС.

Он охарактеризовал действия подразделений ВСУ как деятельность, сравнимую с организованной преступной группой, и отметил, что солдаты занимаются не защитой мирных жителей, а присвоением продуктов, медикаментов и одежды, предназначенных для населения.

По словам Сальдо, командование украинских войск либо закрывает глаза на такие факты, либо участвует в распределении похищенного. Таким образом, гуманитарные грузы, доставленные для нуждающихся, оказываются у бойцов ВСУ, а не у мирных жителей Херсонской области.

До этого жительница курского села Казачья Локня рассказала, что украинские военные разбили окно в ее доме и «выгребли» из кошелька последние 850 рублей, а также забрали телефон. По ее словам, она пряталась в сарае.

Ранее СМИ узнали о наборе в ряды ВСУ самых опасных зэков.