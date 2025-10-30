На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Посейдон» назвали запасным элементом ядерной триады России

Army Recognition: ядерный аппарат Посейдон сможет атаковать цели из засад
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерным реактором, может выполнять роль запасного компонента ядерной триады, наносящего удары из засады. С таким заявлением выступило издание Army Recognition.

«В критической ситуации, ядерный беспилотник глубоководного базирования может быть предварительно развернут и находиться в режиме ожидания на большой глубине, готовый к быстрому рывку к цели», – говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что, согласно известным данным, «Посейдон» способен преодолеть расстояние в 3,3 тыс. морских миль (около 6,1 тыс км) от Норвежского моря до восточного побережья США за 66 часов при скорости 50 узлов (около 93 км/ч). При этом допускается возможность передвижения аппарата на определенных участках маршрута с пониженной скоростью для обеспечения максимальной скрытности.

Army Recognition делает вывод, что такая скорость и скрытность «Посейдона» потенциально осложняют управление кризисными ситуациями.

Ранее в Финляндии призвали Запад серьезно относиться к появлению «Буревестника» и «Посейдона».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами