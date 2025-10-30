На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область

Губернатор Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область
Shutterstock

В ночь на 30 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова передает пресс-служба администрации области в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА повреждена вышка сотовой связи.

Бочаров добавил, что люди не пострадали, повреждений среди жилых объектов не зафиксировано.

До этого сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
