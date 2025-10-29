Стало известно, каким образом Китай может вывести из строя авианосцы США

Твердотопливная баллистическая ракета DF-21D является основой плана Китая по выведению из строя авианосцев Соединенных Штатов в Тихом океане в случае начала вооруженного конфликта. Об этом сообщает издание National Security Journal (NSJ).

«Прямое попадание [такой ракетой] может серьезно повредить летную палубу, радиолокационные системы или двигательную установку авианосца, выведя его из строя на длительное время», — говорится в материале.

DF-21D оснащена боеголовкой весом порядка 600 кг и способна поражать цели на расстоянии от 1,5 тысячи до 2 тысяч км. При этом перехватить снаряд сложно из-за его маневренности и гиперзвуковой скорости.

Отмечается, что пока США не пересмотрят свои военные доктрины, их авианосцам, вероятно, придется вести свою деятельность подальше от берега.

При этом журнал The Atlantic уверен, что в случае открытого противостояния Вашингтона и Пекина, Штаты смогут одержать ряд побед в первых сражениях, однако неизбежно проиграют затяжную войну из-за неразвитого массового производства вооружений.

