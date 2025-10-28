В США предрекли поражение американцев в затяжной войне с Китаем

Армия Соединенных Штатов проиграет затяжную войну с Китаем из-за слабого потенциала военной промышленности. Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

«Из-за низких производственных мощностей США будет сложно компенсировать даже малую часть потерь на поле боя. Китай же, являющийся сейчас «мастерской мира», как США в годы Второй мировой войны, может производить современное оружие впечатляюще быстрыми темпами», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что Вашингтон уже проигрывает Пекину в производстве кораблей и беспилотников и не может эффективно контролировать судоходство в Тихом океане. В случае с дронами наблюдается наиболее плачевная ситуация: Китай контролирует 90% мирового производства коммерческих БПЛА и поставляет большинство компонентов для них.

Издание полагает, что в случае начала войны между странами при текущих условиях американцам удастся выиграть начальные сражения, но если война затянется, то Штаты проиграют.

