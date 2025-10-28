На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США предрекли поражение американцев в затяжной войне с Китаем

The Atlantic: США проиграют Китаю в затяжном вооруженном конфликте
true
true
true
close
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Армия Соединенных Штатов проиграет затяжную войну с Китаем из-за слабого потенциала военной промышленности. Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

«Из-за низких производственных мощностей США будет сложно компенсировать даже малую часть потерь на поле боя. Китай же, являющийся сейчас «мастерской мира», как США в годы Второй мировой войны, может производить современное оружие впечатляюще быстрыми темпами», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что Вашингтон уже проигрывает Пекину в производстве кораблей и беспилотников и не может эффективно контролировать судоходство в Тихом океане. В случае с дронами наблюдается наиболее плачевная ситуация: Китай контролирует 90% мирового производства коммерческих БПЛА и поставляет большинство компонентов для них.

Издание полагает, что в случае начала войны между странами при текущих условиях американцам удастся выиграть начальные сражения, но если война затянется, то Штаты проиграют.

Ранее Россию и Китай обвинили в начале «сексуальной войны» против IT-отрасли США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами