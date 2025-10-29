Гладков сообщил о жертвах и пострадавших после обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате очередных атаки ВСУ на регион один мирный житель погиб, а еще шестеро получили ранения.

Трагедия произошла в Шебекино, где по производственному предприятию были нанесены удары FPV-дронов. В результате погиб мужчина. Гладков выразил соболезнования его родным и близким.

Еще трое находившихся на территории предприятия получили осколочные ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в белгородскую городскую больницу №2, двум другим помощь оказывают в Шебекинской ЦРБ. Состояние одного из них также оценивается как тяжелое. На объекте повреждены фасады двух зданий, остекление и оборудование.

Также сообщается, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации беспилотника пострадали мужчина и женщина. У женщины диагностировано слепое осколочное ранение лица, у мужчины — баротравма. После оказания медпомощи они будут проходить лечение амбулаторно.

Еще один эпизод произошел в селе Замостье Грайворонского округа, где беспилотник атаковал коммерческий объект. Местная жительница получила ранение — у нее медики также выявили баротравму. Повреждения получили кровля здания и два автомобиля.

