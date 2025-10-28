Сотни британских женщин-военных подверглись сексуальному насилию на медкомиссии

Сотни британских женщин-военных подвергались сексуальному насилию на медкомиссии в течение десятков лет. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

«Сотни женщин-новобранцев заявили о сексуальном насилии во время медицинских осмотров перед вступлением в британскую армию в течение пяти десятилетий. По данным полиции Уилтшира, предполагаемые злоупотребления имели место в «нескольких» армейских подразделениях Великобритании в период с 1970-х по 2016 год», — говорится в публикации.

Отмечается, что о систематическом сексуальном насилии стало известно лишь недавно. Полиция начала расследования после сообщений от жертв. На данный момент неясно, идет ли речь об одном враче или о нескольких.

До этого сообщалось, что военнослужащая японских ВВС подала иск против правительства, заявив, что оно не смогло защитить ее от вербальных сексуальных домогательств со стороны коллеги-мужчины, а затем более десяти лет систематически скрывало эту проблему. Истица столкнулась с насилием на авиабазе Наха на южном острове Окинава в 2010 году, когда начала службу. Домогательства включали частые комментарии о ее теле и публичные вопросы о ее сексуальной жизни.

Ранее военного арестовали после того, как в его казарме нашли изнасилованную 14-летнюю девочку.