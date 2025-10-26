На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал заявил о несомненном успехе Угледарской операции

Генерал Греков: успех Угледарской операции в ДНР не подлежит сомнению
Станислав Красильников/РИА Новости

Успех Угледарской наступательной операции российских войск в Донецкой народной республике очевиден и подтверждается фактами. Об этом заявил заместитель командующего группировкой «Восток» по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия».

«Вот все, что угодно можно говорить, как угодно искажать информацию на сайтах противника, но успех говорит сам за себя. Смотрите на карту, она — объективна», – подчеркнул Греков, отвечая на вопрос о площади территории, освобожденной ВС РФ в ходе Угледарской операции.

Угледарская наступательная операция продолжалась в течение года. Ее результатом стало освобождение около 2 тыс. квадратных километров территории и 50 населенных пунктов. Как сообщает телеканал, в ходе операции была прорвана эшелонированная украинская линия обороны, включающая в себя минные поля, противотанковые рвы и другие инженерные заграждения. Под натиском российских войск, украинская армия отступила, оставив поставленное странами НАТО вооружение.

Ранее в России ответили на отказ Зеленского «отдавать» Донбасс.

