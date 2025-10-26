Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен

Бывший украинский солдат в позывным «Пустовой» рассказал, что смог сдаться в плен Вооруженным силам РФ благодаря переписке в Telegram-канале. Его слова передает РИА Новости.

По данным агентства, экс-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешел на сторону России. Сейчас он служит в отряде имени Александра Матросова.

Как отметил мужчина, он понимал, что командование украинских войск отправит его на передовую. В связи с этим он начал продумывать план, как перейти на сторону РФ.

«Нашел пару каналов в Telegram, завел знакомства», — вспомнил «Пустовой».

Он уточнил, что попал на фронт на Харьковском направлении в сентябре 2024 года. После прибытия на передовую боец ВСУ начал ждать сигнал от куратора в мессенджере. Тот, в свою очередь, предупредил украинского солдата, что ему придется подождать.

«Но я дождался. Обговорили место, время, мне скинули координаты. Сослуживцам сказал, что пошел по своим делам. Добрался, встретился с проводником и пересек «ленточку», — сказал мужчина.

«Пустовой» добавил, что прошел проверку и после этого вступил в отряд имени Александра Матросова.

