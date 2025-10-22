Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие страны

Зеленский подписал закон, разрешающий отправку ВСУ в Турцию и Британию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении указа «О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства». Соответствующая информация размещена в карточке документа на сайте Верховной рады.

Инициатива была внесена главой государства 22 сентября и одобрена парламентом 9 октября. Документ предусматривает возможность направления подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию для освоения сложной военной техники.

Согласно тексту закона, на корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» в Турцию будет направлено 106 военнослужащих. В Великобританию планируется отправить 214 военных для обслуживания противоминных кораблей «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь», «Геническ» и управления дивизионом противоминных кораблей флотилии.

21 октября Зеленский сообщил, что Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества. По его словам, данное соглашение будет реализовываться как часть системы гарантий безопасности Украины. Детали договоренностей президент пообещал раскрыть на текущей неделе.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.