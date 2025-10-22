Минобороны России планирует отказаться от бумажных приказов

Министерство обороны России планирует оптимизировать процессы административной и хозяйственной деятельности, не затрагивая при этом организацию боевой работы в зоне военных действий. Об этом РБК сообщили источники, близкие к оборонному ведомству.

По мнению собеседников издания, главная задача нововведения — исключить «несвойственные и дублирующие функции, чтобы военные могли сосредоточиться на выполнении наиболее значимых задач».

Помимо этого, в материале говорится, что оптимизация коснется и документооборота — в настоящий момент идет реорганизация процесса предоставления льгот, военного строительства, медицинского обслуживания, закупок по гособоронзаказу, ремонта техники и вооружений, выдачи вещевого имущества.

Как отметили собеседники РБК, в Минобороны внедрена адаптированная под военную специфику методология анализа и оптимизации процессов, проведено обучение руководящего состава, в том числе заместителей министра. Кроме того, совместно с РАНХиГС разработана программа, которой обучились преподаватели четырех военных вузов страны.

Уточняется, что также сократят число отчетных документов, избыточные согласования, что в последствии упростит и ускорит медицинское обслуживание, получение мер поддержки военных и членов их семей.

