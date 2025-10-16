На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У семей участников спецоперации может появиться новая программа поддержки

У семей участников спецоперации может появиться программа культурной поддержки
Станислав Красильников/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать федеральную программу культурной поддержки семей участников спецоперации. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Считаю целесообразным инициировать разработку и запуск программы «Культурная поддержка» — специализированного направления в рамках нацпроекта «Культура», ориентированного на системную интеграцию семей мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников в культурное пространство РФ», — отмечается в обращении.

В числе ключевых механизмов реализации программы Лантратова назвала предоставление бесплатного или льготного доступа к театрам, концертам, выставкам и кинопоказам на регулярной основе, а также учреждение статуса «Культурный партнер» для учреждений культуры, которые проводят не менее трех мероприятий в квартал для семей участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России могут законодательно ввести статус военного волонтера.

