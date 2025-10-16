В Польше на свалке нашли сотни военных документов под грифом «секретно»

Сотни страниц военных документов под грифом «для служебного пользования» и «секретно» обнаружены на свалке в Польше. Об этом пишет местный портал Onet.pl.

В публикации говорится, что среди документов были карты военных складов, планы эвакуации, а также технические данные о хранении взрывчатки и досье на военнослужащих.

«Материалы выпали из одного из пластиковых пакетов на складе. Во многих пакетах документы были измельченные, но во многих других – неразрезанные», — говорится в сообщении.

Представители базы данных логистики, которые контролируют склад, заявили журналистам, что найденные документы являются копиями и были изготовлены незаконным способом. Они добавили, что «оригиналы указанных вами документов были архивированы или уничтожены в соответствии с действующими в этом отношении правилами».

Бывший командующий Еврокорпуса Ярослав Громадзиньский заявил, что найденные документы сравнимы со взрывом ядерной бомбы, поскольку любые бумаги, которые на первый взгляд не представляют ценности, могут содержать в себе уникальную информацию. Он добавил, что ситуация, которая произошла с бумагами, транслирует состояние всей польской армии.

