Украинские военные на Харьковском направлении столкнулись с эпидемией геморрагической лихорадки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«По нашим данным, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер», — сказал источник агентства.

Он добавил, что у ряда украинских военных заболевание проходит тяжело, есть летальные исходы.

Симптомы геморрагической лихорадки включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, озноб, а также специфические проявления, такие как геморрагическая сыпь (мелкие кровоизлияния) на теле, покраснение лица, шеи и глаз, и снижение артериального давления. На более поздних стадиях могут возникнуть кровотечения (носовые, желудочно-кишечные) и нарушения функции почек (уменьшение мочеиспускания).

Она может передаваться через укусы инфицированных клещей, при контакте с кровью или тканями зараженных животных, воздушно-пылевым путем при вдыхании экскрементов грызунов, а также через загрязненную пищу.

Ранее РИА Новости сообщило, что ВСУ набирают в батальон «Шквал» инфекционных больных.