СМИ: наемников в украинскую армию оформляли как охранников

Около 30 тысяч иностранных наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины, были оформлены как охранники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Схема, по которой боевиков доставляют на Украину, такая: сначала всех оформляют в охранных фирмах по контракту с зарплатой от 2 до $3к в месяц (около 239 тысяч рублей — прим. «Газета.Ru») (деньги большинство в реальности не получают), потом делают им визы, билеты, паспорта и «приглашения».

После военных, по данным канала, отправляют якобы на европейские предприятия. По информации журналистов, поиск происходит через специальные фирмы, а участвуют в схеме лица из Польши и Испании. Через эти страны наемников отправляют на Украину, следует из поста.

Как пишет Telegram-канал, существует реестр учета всех наемников, имеющих боевой опыт. Группы военных образуют собой цепочку для финансовых потоков, а деньги якобы поступают через посредников, утверждают авторы. По их информации, схему контролирует НАТО и частные логистические фирмы США.

По информации канала, большинство наемных военных служат в стандартных национальных частях. Но есть несколько полностью автономных, в их числе Интернациональный легион.

Ранее ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии.