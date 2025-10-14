На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: наемников в украинскую армию оформляли как охранников

Mash: 30 тысяч иностранных наемников оформлялись в ВСУ как охранники
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Около 30 тысяч иностранных наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины, были оформлены как охранники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Схема, по которой боевиков доставляют на Украину, такая: сначала всех оформляют в охранных фирмах по контракту с зарплатой от 2 до $3к в месяц (около 239 тысяч рублей — прим. «Газета.Ru») (деньги большинство в реальности не получают), потом делают им визы, билеты, паспорта и «приглашения».

После военных, по данным канала, отправляют якобы на европейские предприятия. По информации журналистов, поиск происходит через специальные фирмы, а участвуют в схеме лица из Польши и Испании. Через эти страны наемников отправляют на Украину, следует из поста.

Как пишет Telegram-канал, существует реестр учета всех наемников, имеющих боевой опыт. Группы военных образуют собой цепочку для финансовых потоков, а деньги якобы поступают через посредников, утверждают авторы. По их информации, схему контролирует НАТО и частные логистические фирмы США.

По информации канала, большинство наемных военных служат в стандартных национальных частях. Но есть несколько полностью автономных, в их числе Интернациональный легион.

Ранее ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами