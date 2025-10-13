На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт назвал причину «паузы» в российских атаках по военным объектам Украины

Дандыкин: Россия продолжит бить по военным объектам Украины после паузы
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Удары по украинским военным объектам обязательно продолжатся. Об этом заявил mk.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, незначительные передышки в нанесении ударов на один-два дня необходимы для подведения итогов и подготовки к новым атакам.

«Это не шутка, когда сотни беспилотников летят каждый день по противнику. Нам тоже нужно подтянуть ресурсы», — отметил Дандыкин.

Эксперт рассказал, что ВС РФ, как правило, отвечают на украинские атаки, а должны «идти вперед и бить первыми».

При этом возможности ВСУ постепенно сокращаются, уверен Дандыкин, и удары должны наноситься постоянно.

Российские военнослужащие в ночь на 10 октября нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

По данным Минобороны России, атака производилась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной.

СВО: последние новости
