Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и складов ВСУ

МО РФ: российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS
Anatolii Stepanov/Reuters

Российские войска нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Украины, уничтожив пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, склады с ракетно-артиллерийским вооружением и материально-техническими средствами.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Накануне дроны Вооруженных сил Украины уничтожили группу военных республики, которые хотели сдаться в плен в Харьковской области.

11 октября в российских силовых структурах заявили, что командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что их подчиненные не пойдут в бой, и заявили им, что отправляют их на ротацию, тогда как в действительности послали на штурм. Источник не уточнил, о каком участке фронта идет речь.

Ранее командир ВСУ проспал контратаку после застолья на Сумском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
