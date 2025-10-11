На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС США подтвердили, что военных страны не будет в Газе

Адмирал ВС США Купер: военных страны не будет в секторе Газа
true
true
true
close
Abdel Kareem Hana/AP

Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС Соединенных Штатов Адмирал Брэд Купер официально заявил об отсутствии планов по размещению американских военнослужащих в секторе Газа. Его слова приводит CENTCOM в социальной сети X.

По словам Купера, Центральное командование сосредоточится на создании Центра гражданско-военного сотрудничества, который будет координировать усилия по поддержке стабильности в регионе после завершения конфликта.

«Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием Центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. <...> Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе», — подчеркнул адмирал в сообщении.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф также посетил израильскую военную базу в Газе вместе с Купером, чтобы проконтролировать соблюдение договоренностей об отводе войск. По информации Гриффин, оба представителя США уже вернулись в Израиль.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами