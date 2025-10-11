ВС США подтвердили, что военных страны не будет в Газе

Адмирал ВС США Купер: военных страны не будет в секторе Газа

Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС Соединенных Штатов Адмирал Брэд Купер официально заявил об отсутствии планов по размещению американских военнослужащих в секторе Газа. Его слова приводит CENTCOM в социальной сети X.

По словам Купера, Центральное командование сосредоточится на создании Центра гражданско-военного сотрудничества, который будет координировать усилия по поддержке стабильности в регионе после завершения конфликта.

«Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием Центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. <...> Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе», — подчеркнул адмирал в сообщении.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф также посетил израильскую военную базу в Газе вместе с Купером, чтобы проконтролировать соблюдение договоренностей об отводе войск. По информации Гриффин, оба представителя США уже вернулись в Израиль.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.