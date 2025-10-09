Освобождавшего Курскую область солдата оставили без гражданства России

Военнослужащего спецоперации из Латвии Нормундса Потаповса, участвовавшего в освобождении Курской области, оставили без гражданства России. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, мужчина покинул Латвию в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой местной власти. Некоторое время мужчина жил в европейских странах и приехал в Россию в 2022 году. Через несколько месяцев он решил добровольно пойти на фронт.

Служить Потаповс начал в минометной батарее. После этого он освоил специальность оператора беспилотников и получил звание командира роты огневого поражения. Военнослужащий участвовал в боях на различных участках фронта, включая Авдеевку, Бахмут, Часов Яр, а также был задействован в освобождении Курской области. Во время службы Потаповс получил ранение и контузию.

На данный момент иностранному бойцу не дали российское гражданство, несмотря на его военный опыт. Потаповс объяснил, что сначала ему необходимо получить вид на жительство и разрешение на временное проживание, после этого он сможет претендовать на гражданство.

«Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации.», — заявил он.

Сейчас Потаповс проходит лечение в госпитале в Екатеринбурге.

Ранее британский боец сжег свой паспорт в поддержку России.