На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Освобождавшего Курскую область солдата оставили без гражданства России

Боец СВО из Латвии, освобождавший Курскую область, остался без гражданства РФ
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащего спецоперации из Латвии Нормундса Потаповса, участвовавшего в освобождении Курской области, оставили без гражданства России. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, мужчина покинул Латвию в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой местной власти. Некоторое время мужчина жил в европейских странах и приехал в Россию в 2022 году. Через несколько месяцев он решил добровольно пойти на фронт.

Служить Потаповс начал в минометной батарее. После этого он освоил специальность оператора беспилотников и получил звание командира роты огневого поражения. Военнослужащий участвовал в боях на различных участках фронта, включая Авдеевку, Бахмут, Часов Яр, а также был задействован в освобождении Курской области. Во время службы Потаповс получил ранение и контузию.

На данный момент иностранному бойцу не дали российское гражданство, несмотря на его военный опыт. Потаповс объяснил, что сначала ему необходимо получить вид на жительство и разрешение на временное проживание, после этого он сможет претендовать на гражданство.

«Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации.», — заявил он.

Сейчас Потаповс проходит лечение в госпитале в Екатеринбурге.

Ранее британский боец сжег свой паспорт в поддержку России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами