В Мелитополе прогремел взрыв, работают средства ПВО

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно в городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны) ВС РФ.

Накануне в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области два украинских дрона-камикадзе атаковали автомобиль МЧС России. При этом были повреждены навесное оборудование, кузов, шины и пожарный рукав автомобиля. Беспилотники также ударили по жилому дому и нежилому строению, где начался пожар. Его оперативно потушили.

Большая часть Запорожской области находится под контролем России после референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем Украины остается около 30% региона, включая областной центр Запорожье. С марта 2023 года временным административным центром области является город Мелитополь.

Ранее Зеленский присвоил статус «городов-героев» двум населенным пунктам в Запорожской области.