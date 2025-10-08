На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мелитополе прогремел взрыв, работают средства ПВО

ТАСС: в Мелитополе произошел взрыв на фоне работы сил ПВО
true
true
true
close
РИА «Новости»

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно в городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны) ВС РФ.

Накануне в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области два украинских дрона-камикадзе атаковали автомобиль МЧС России. При этом были повреждены навесное оборудование, кузов, шины и пожарный рукав автомобиля. Беспилотники также ударили по жилому дому и нежилому строению, где начался пожар. Его оперативно потушили.

Большая часть Запорожской области находится под контролем России после референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем Украины остается около 30% региона, включая областной центр Запорожье. С марта 2023 года временным административным центром области является город Мелитополь.

Ранее Зеленский присвоил статус «городов-героев» двум населенным пунктам в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами