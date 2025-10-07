В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Шолоховском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

4 октября Слюсарь заявил, что в трех населенных пунктах Ростовской области была отключена подача электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, речь идет о хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский.

Также он рассказал, что силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив дроны в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. В последнем от падения фрагментов БПЛА загорелась трава на поле. Сотрудники МЧС потушили пожар, который распространился на площади 600 кв. м.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.