На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Шолоховском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

4 октября Слюсарь заявил, что в трех населенных пунктах Ростовской области была отключена подача электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, речь идет о хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский.

Также он рассказал, что силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив дроны в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. В последнем от падения фрагментов БПЛА загорелась трава на поле. Сотрудники МЧС потушили пожар, который распространился на площади 600 кв. м.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами