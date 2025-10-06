На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На севере Украины зафиксировали перебои в энергоснабжении

В Черниговской области нашли повреждения на энергетическом объекте
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Черниговской области на севере Украины поврежден энергетический объект. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.

По информации компании, объект находится в районе города Ичня. В результате повреждений в регионе наблюдаются отключения электроэнергии.

Ситуация с энергоснабжением в Черниговской области остается напряженной с 1 октября, когда в регионе сложились критические условия, и с тех пор действуют графики плановых отключений света.

Накануне энергетический объект получил повреждения в Чернигове на севере Украины, в городе также начался пожар на одном из предприятий. Глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале рассказал, что в результате повреждения энергообъекта произошли аварийные отключения электроэнергии в одном из районов населенного пункта.

Кроме того, Чаус сообщил о возгорании на одном из предприятий в Нежинском районе Черниговской области, его уже потушили.

Ранее ночной обстрел Белгорода оставил без света около 40 тыс. человек.

