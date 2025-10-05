Минобороны сообщило о сбитии 145 дронов и ударах по объектам ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также были поражены железнодорожные составы, задействованные в перевозке вооружения и техники на Донбасс, склады горючего, места хранения и подготовки беспилотников дальнего действия и американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников — всего в 137 районах.

С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, более 88 тыс. беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, свыше 25 тыс. танков и других боевых машин, около 1,6 тыс. систем залпового огня, более 30 тыс. орудий артиллерии и минометов, а также свыше 43 тыс. единиц военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.