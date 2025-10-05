На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о сбитии 145 дронов и ударах по объектам ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили 145 дронов и четыре авиабомбы ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также были поражены железнодорожные составы, задействованные в перевозке вооружения и техники на Донбасс, склады горючего, места хранения и подготовки беспилотников дальнего действия и американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников — всего в 137 районах.

С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, более 88 тыс. беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, свыше 25 тыс. танков и других боевых машин, около 1,6 тыс. систем залпового огня, более 30 тыс. орудий артиллерии и минометов, а также свыше 43 тыс. единиц военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами