На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский перехватчик МиГ-25 покажут в США

TNI: российский перехватчик МиГ-25 впервые покажут в Национальном музее ВВС США
true
true
true
close
Сергей Скрынников/РИА Новости

Российский перехватчик МиГ-25, который был захвачен Соединенными Штатами в Ираке в 2003 году, покажут в Национальном музее Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщил журнал The National Interest (TNI).

По информации издания, одноместный самолет МиГ-25РБ обнаружили за пределами авиабазы ​​Аль-Такаддум в Ираке в 2003 году в первые месяцы американской операции «Иракская свобода».

Бомбардировщик, отмечает TNI, был засыпан песком, который должен был защитить его от уничтожения силами коалиции Соединенных Штатов, Британии и других государств. Спрятанный самолет лишился крыльев, а его вертикальные стабилизаторы сняли для доставки его в США в качестве трофея.

Журнал подчеркивает, что этот самолет станет первым МиГ-25, попавшим в музей США, где будет выставлен с 7 октября в течение шести месяцев. TNI указывает, что эта выставка станет для любителей авиации первой возможностью увидеть МиГ-25 в США. После временной экспозиции реставрация продолжится.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет консультации после сообщения о российских МиГ-31 в небе Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами