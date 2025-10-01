Российский перехватчик МиГ-25 покажут в США

Российский перехватчик МиГ-25, который был захвачен Соединенными Штатами в Ираке в 2003 году, покажут в Национальном музее Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщил журнал The National Interest (TNI).

По информации издания, одноместный самолет МиГ-25РБ обнаружили за пределами авиабазы ​​Аль-Такаддум в Ираке в 2003 году в первые месяцы американской операции «Иракская свобода».

Бомбардировщик, отмечает TNI, был засыпан песком, который должен был защитить его от уничтожения силами коалиции Соединенных Штатов, Британии и других государств. Спрятанный самолет лишился крыльев, а его вертикальные стабилизаторы сняли для доставки его в США в качестве трофея.

Журнал подчеркивает, что этот самолет станет первым МиГ-25, попавшим в музей США, где будет выставлен с 7 октября в течение шести месяцев. TNI указывает, что эта выставка станет для любителей авиации первой возможностью увидеть МиГ-25 в США. После временной экспозиции реставрация продолжится.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет консультации после сообщения о российских МиГ-31 в небе Эстонии.