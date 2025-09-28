На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Тульской областью отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Миляев: над Тульской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет», — заявил он.

Губернатор отметил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Миляев призвал жителей региона обращаться в экстренные службы при обнаружении обломков беспилотников.

В ночь на 28 сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что на всей территории региона действует режим воздушной опасности.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами региона были и сбиты шесть беспилотников. По его словам, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, информации о разрушениях не поступало.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами