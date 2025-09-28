Над Тульской областью отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Миляев: над Тульской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет», — заявил он.

Губернатор отметил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Миляев призвал жителей региона обращаться в экстренные службы при обнаружении обломков беспилотников.

В ночь на 28 сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что на всей территории региона действует режим воздушной опасности.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами региона были и сбиты шесть беспилотников. По его словам, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, информации о разрушениях не поступало.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.