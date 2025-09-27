Израиль поставит Украине системы ПВО Patriot

Осенью Украина получит от Израиля две системы ПВО (противовоздушной обороны) Patriot, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Глава государства сообщил, что одна подобная система уже месяц работает в республике.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Зеленский добавил, что в конце сентября — начале октября делегация республики проведет в США технические встречи по покупке оружия.

По словам украинского лидера, в стране уже создана сильная система производства дронов-перехватчиков и многие компании знают, как их изготавливать, но не хватает надлежащего финансирования для масштабирования производства.

В конце августа стало известно, что последние три года Украине поставляли оружие 43 страны. Этим занимались страны члены Евросоюза, Канада, Косово, Грузия, Израиль и другие государства. Самым крупным спонсором были и остаются США. С 2022 года они выделили ВСУ около 360 танков, 630 бронетранспортеров и боевых машин пехоты и 100 тыс. единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

