Израиль поставит Украине системы ПВО Patriot

Зеленский сообщил, что осенью Израиль поставит Украине две системы Patriot
Heather Khalifa/AP

Осенью Украина получит от Израиля две системы ПВО (противовоздушной обороны) Patriot, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Глава государства сообщил, что одна подобная система уже месяц работает в республике.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Зеленский добавил, что в конце сентября — начале октября делегация республики проведет в США технические встречи по покупке оружия.

По словам украинского лидера, в стране уже создана сильная система производства дронов-перехватчиков и многие компании знают, как их изготавливать, но не хватает надлежащего финансирования для масштабирования производства.

В конце августа стало известно, что последние три года Украине поставляли оружие 43 страны. Этим занимались страны члены Евросоюза, Канада, Косово, Грузия, Израиль и другие государства. Самым крупным спонсором были и остаются США. С 2022 года они выделили ВСУ около 360 танков, 630 бронетранспортеров и боевых машин пехоты и 100 тыс. единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, сколько ЗРК Patriot осталось у Украины.

Новости Украины
