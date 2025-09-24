На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский штурмовик прорвал оборону ВСУ и продвинул линию фронта на 7 км

Офицер из Екатеринбурга продвинул линию фронта на 7 км в зоне СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Гвардии старший лейтенант из Екатеринбурга Денис М. обеспечил продвижение российской линии фронта на семь километров вперед в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на официальном портале города.

Уроженец Екатеринбурга проходит службу по контракту с 2016 года. С марта 2022 года он выполняет боевые задачи в зоне СВО. Боец не раз был ранен, но несмотря на это продолжал службу, проявляя самоотверженность, стойкость и высокую преданность воинскому долгу.

Так, в августе 2024 года благодаря умелому руководству офицера штурмовая рота смогла прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Желанное, Новожеланное и Камышовка в Донецкой народной республике (ДНР), завладев оружием и средствами радиосвязи противника. Продвижение штурмовиков по линии фронта составило более семи километров.

За проявленные личные качества и достижения на службе военного наградили орденом Мужества, медалями «За отвагу», орденами Суворова и Жукова.

Ранее участник СВО отбил атаку беспилотников ВСУ, несмотря на ранение.

