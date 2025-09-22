Корреспондент РИА Новости сообщил о двух взрывах над Донецком

В Донецке произошло два взрыва. Об этом сообщило РИА Новости.

Взрывы были слышны в интервале между 3:00 и 3:10 мск в разных районах города.

По данным Telegram-канала «Типичный Донецк», взрывы связаны с обстрелом, после которого во многих районах города пропал свет.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали школу и санаторий »Форос» на западе Крыма. Здание школы получило повреждения. В Минобороны квалифицировали произошедшее как террористическую атаку по гражданским объектам.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

Одновременно с атакой на Форос в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ обстреляли из HIMARS район Травматологического центра в Донецке.