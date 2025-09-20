На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дания выделила более $1,3 млрд на укрепление вооруженных сил

Власти Дании выделили $1,3 млрд на укрепление вооруженных сил в 2026-2033 годах
Atef Hassan/Reuters

Датское министерство обороны объявило о выделении дополнительного финансирования в размере более $1,3 млрд на усиление национальной армии. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-релизе ведомства говорится, что средства, запланированные на 2025 год для повышения боеготовности датских вооруженных сил, включая ключевые направления, такие как образование, формирование подразделений и подготовка военнослужащих, будут увеличены. По предложению командования ВС, дополнительно выделяется 8,5 млрд датских крон ($1,34 млрд) для продолжения работы по укреплению основных функций армии в период с 2026 по 2033 год.

Указано, что финансирование будет направлено, в частности, на ускорение преобразования ВС Дании и повышение их боевой эффективности за счет подготовки личного состава. Кроме того, предусмотрена поддержка возможностей подразделений сухопутных войск и расширение парка беспилотных летательных аппаратов в Военно-морских силах.

«Текущая ситуация в сфере политики безопасности требует от ВС мыслить в долгосрочной перспективе, и, при обеспечении финансовой поддержки до 2033 года, ВС смогут сосредоточиться на долгосрочных решениях», — заявил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее сообщалось, что Дания начнет призывать женщин на службу в армию наравне с мужчинами.

