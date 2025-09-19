Командование украинских войск использует мобилизованных как «приманку на рыбалке». Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), видео с показаниями которого посол по особым поручениями министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник передал РИА Новости.

По данным агентства, мужчину взяли в плен в поселке Теткино в Курской области.

Мобилизованный из города Запорожье рассказал, что в конце мая 2025 года его с группой сослуживцев отправили на российскую границу. В районе Теткино военнослужащих пересадили на два квадроцикла, на которых они должны были добраться до поселка. Но по пути транспортные средства подверглись атаке дрона. В результате сгорели и квадроциклы, и боекомплект.

Выжившим солдатам ВСУ пришлось добираться до Теткино пешком. При этом у них была всего одна рация на шесть человек.

«Команда нам была — держать позиции. Мы спрашиваем: какие позиции, куда? Вам команда сказана — держать позиции. Я, скорее всего, понял, что нас послали как приманку. Как на рыбалке: нас как приманку послали, что мы должны двигаться вперед», — отметил украинский боец.

Он выразил уверенность, что мобилизованные нужны командованию ВСУ только для того, чтобы российские войска расходовали на них боеприпасы.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что командиры ВСУ по утрам дают бойцам психотропные вещества.