На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пленный военный ВСУ рассказал об отношении командования к мобилизованным

РИА Новости: командование ВСУ использует мобилизованных в качестве приманки
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Командование украинских войск использует мобилизованных как «приманку на рыбалке». Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), видео с показаниями которого посол по особым поручениями министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник передал РИА Новости.

По данным агентства, мужчину взяли в плен в поселке Теткино в Курской области.

Мобилизованный из города Запорожье рассказал, что в конце мая 2025 года его с группой сослуживцев отправили на российскую границу. В районе Теткино военнослужащих пересадили на два квадроцикла, на которых они должны были добраться до поселка. Но по пути транспортные средства подверглись атаке дрона. В результате сгорели и квадроциклы, и боекомплект.

Выжившим солдатам ВСУ пришлось добираться до Теткино пешком. При этом у них была всего одна рация на шесть человек.

«Команда нам была — держать позиции. Мы спрашиваем: какие позиции, куда? Вам команда сказана — держать позиции. Я, скорее всего, понял, что нас послали как приманку. Как на рыбалке: нас как приманку послали, что мы должны двигаться вперед», — отметил украинский боец.

Он выразил уверенность, что мобилизованные нужны командованию ВСУ только для того, чтобы российские войска расходовали на них боеприпасы.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что командиры ВСУ по утрам дают бойцам психотропные вещества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами