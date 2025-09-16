В Крыму участника СВО выгнали из ресторана

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму участника СВО в форме вместе с женой выгнали из ресторана
Евгений Биятов/РИА Новости

В крымском городе Керчь участника специальной военной операции (СВО), пришедшего в ресторан в военной форме, выгнали из заведения. Об этом сообщил Telegram-каналу «Аргументы недели».

Отмечается, что россиянин с супругой 13 сентября хотел отметить День города в ресторане на улице Театральной. Однако администрация ресторана отказалась обслуживать военнослужащего и его спутницу.

Впоследствии супружескую пару вовсе попросили покинуть заведение. Причиной тому послужило то, что мужчина был в военной форме. При этом, как утверждает канал, военнослужащий был трезвым и вел себя спокойно. У него наблюдались небольшие дефекты речи, обусловленные ранением в голову.

После инцидента мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что администрация Керчи издала указ не допускать военнослужащих в развлекательные заведения из-за военной формы. Под запрет попала даже одежда, которая имеет небольшие элементы, связанные с боевыми действиями.

Ранее в Мурманской области отец участника СВО под давлением мошенников отдал им 10 млн рублей.

