Сырский отчитался об успехах антироссийской коалиции

Сырский заявил об успехах антироссийской коалиции в рамках «Рамштайна»
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал в своем Telegram-канале об успехах антироссийской коалиции в рамках «Рамштайна».

Глава украинской армии отметил, что, несмотря на попытки дипломатического урегулирования конфликта, именно военные усилия якобы являются ключевым инструментом принуждения Москвы к перемирию.

Также Сырский заявил, что эскалация военных действий была бы невозможна без поддержки России со стороны некой «оси зла».

Среди прочего главком ВСУ призвал украинских партнеров увеличить объемы международной военной помощи для того, чтобы организовать развитие возможностей противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого глава украинской армии попросил предоставить средства дальнего огневого поражения.

«Противник должен осознать бесперспективность продолжения боевых действий. Почувствовать реальную угрозу для своего правящего режима в случае затягивания войны», — подчеркнул Сырский.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на будущем заседании в формате «Рамштайн» намерен попросить новые системы противовоздушной обороны у своих западных партнеров. По словам украинского лидера, усиление сил ПВО является целью номер один для данного заседания и в целом контактов Киева в Европе и США.

Ранее глава МО Британии заговорил о передаче Украине новейших ракет Nightfall.

