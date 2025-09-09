Глава Белгородской области сообщил об атаках БПЛА на населенные пункты

Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. О последствиях ударов в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одной из целей стало село Отрадное в Белгородском районе. Здесь в результате детонации дрона оказалось повреждено сельскохозяйственное предприятие.

«FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Березовка Борисовского района — у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов», — говорится в заявлении.

Еще один беспилотник нанес удар по частному домовладению в селе Муром, расположенном в Шебекинском округе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании были повреждены крыша и внутренняя отделка.

Также украинские военные атаковали хутор Хуторище в Волоконовском районе. Здесь зафиксировали повреждение одного автомобиля.

Предварительно, в результате ударов никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Другая информация о последствиях ударов в настоящее время уточняется.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина.