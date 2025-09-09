На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ведомости» назвали имя нового замминистра обороны

«Ведомости»: первый замглавы Минпромторга Осьмаков перейдет в Минобороны
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Первый заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторга) Василий Осьмаков может в ближайшее время стать заместителем министра обороны. Об этом, ссылаясь на близкие к администрации президента и правительству источники, сообщает газета «Ведомости».

По их сведениям, первоначально обсуждалось назначение Осьмакова на пост замминистра обороны либо на должность замглавы госкорпорации развития ВЭБ.РФ. В итоге было принято решение о переводе чиновника именно в министерство обороны. Там он будет курировать техническое развитие Вооруженных сил России.

Сейчас в Минпромторге Осьмаков координирует работу нескольких департаментов и управлений.

1 сентября стало известно, что бывший руководитель МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий назначен заместителем главы МЧС России.

Ранее премьер Мишустин снял с должности заместителя главы Росмолодежи Абрамова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами